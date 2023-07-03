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НовостиПроисшествия3 июля 2023 8:42

В Гагаринском районе Саратова жители обнаружили скелет на огороде

Следственный Комитет Саратовской области начал проверку по факту обнаружения костных останков человека в Синеньких
Светлана Курышева
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения костных останков человека в Гагаринском районе Саратова. Об этом сегодня, 3 июня, сообщает региональное СУ СК.

Как стало известно, днем, 01 июля во дворе одного из частных домов в селе Синенькие, хозяева, проводившие земляные работы, обнаружили костные останки, о чем сообщили в полицию.

Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование.