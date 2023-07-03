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НовостиПолитика3 июля 2023 8:31

Участник СВО из Саратова награжден медалью «За отвагу»

Саратовец Артем Ефимович награжден медалью за выполнение боевых задач в зоне СВО
Светлана Курышева
Артем Ефимович

Артем Ефимович

Участник СВО из Саратова награжден медалью «За отвагу». Об этом сегодня, 3 июня сообщает пресс-служба правительства области.

Артем Ефимович проходил срочную службу во внутренних войсках, затем после переобучения и заключения контракта ушел служить в войска ВДВ. В 2022 году военнослужащий отправился в зону проведения спецоперации. Там он служил командиром десантно-штурмового отделения в звании сержанта.

За выполнение боевых задач и проведение успешных военных операций в зоне СВО Артем получил награду - медаль «За отвагу».