Артем Ефимович

Участник СВО из Саратова награжден медалью «За отвагу». Об этом сегодня, 3 июня сообщает пресс-служба правительства области.

Артем Ефимович проходил срочную службу во внутренних войсках, затем после переобучения и заключения контракта ушел служить в войска ВДВ. В 2022 году военнослужащий отправился в зону проведения спецоперации. Там он служил командиром десантно-штурмового отделения в звании сержанта.

За выполнение боевых задач и проведение успешных военных операций в зоне СВО Артем получил награду - медаль «За отвагу».