В Саратове запланирована реконструкция Усть-Курдюмского шоссе

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Генеральным планом МО "Город Саратов" предусмотрены мероприятия по реконструкции Усть-Курдюмского шоссе. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.

Как стало известно, по мере определения источников финансирования на указанные цели будет выполнена разработка проектной документации с последующим строительством: кольцевого пересечения на пересечении с ул. Сетевая; надземных/подземных пешеходных переходов; транспортной развязки в разных уровнях в районе пересечения ул. Усть-Курдюмской и ул. Прудовой; уширение проезжей части, обустройство съездов — Усть-Курдюмское шоссе на участке от Алексеевского оврага до СКАД и другие мероприятия по реконструкции улично-дорожной сети района Юбилейный.