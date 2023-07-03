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НовостиОбщество3 июля 2023 8:10

В Саратове запланирована реконструкция Усть-Курдюмского шоссе

На Усть-Курдюмском шоссе в Саратове планируется строительство надземных и подземных переходов
Светлана Курышева
Скриншот: Яндекс Карты

Скриншот: Яндекс Карты

Генеральным планом МО "Город Саратов" предусмотрены мероприятия по реконструкции Усть-Курдюмского шоссе. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.

Как стало известно, по мере определения источников финансирования на указанные цели будет выполнена разработка проектной документации с последующим строительством: кольцевого пересечения на пересечении с ул. Сетевая; надземных/подземных пешеходных переходов; транспортной развязки в разных уровнях в районе пересечения ул. Усть-Курдюмской и ул. Прудовой; уширение проезжей части, обустройство съездов — Усть-Курдюмское шоссе на участке от Алексеевского оврага до СКАД и другие мероприятия по реконструкции улично-дорожной сети района Юбилейный.