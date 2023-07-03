фото: пресс-служба губернатора

На программу «100 школ, 100 садов» в Саратовской области выделено более 551 млн рублей. Об этом стало известно сегодня, 3 июля в ходе совещания по ходу реализации региональных программ по ремонту школ, детских садов и спортзалов у губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

В ходе совещания посвященного реализации региональных программ по ремонту 100 школ, 100 детских садов и 100 спортивных залов в общеобразовательных учреждениях выяснилось объем финансирования по ним превышает 551 млн рублей.

Чаще всего в указанных организациях ремонтируются кровли (52%). Также ведется замена окон, коммуникаций, ремонт фасадов, пищеблоков и несущих конструкций. На сегодняшний момент работы уже завершены на 100 объектах (39 школ; 38 детских садов; 23 спортивных зала).

Параллельно также реализуется региональная программа по ремонту 50 Домов культуры. По ней в учреждениях в этом году на общую сумму 72 млн рублей ремонтируют кровлю. На сегодняшний момент работы завершены на 33 объектах.

Стоит отметить, что региональные программы реализуются второй год подряд. Участие в них принимают все муниципальные районы. Средства направляются на самые востребованные вида ремонта, которые позволяют не допустить разрушения зданий и доведения их до аварийного состояния.

На совещании также обсуждалась реализация Президентской программы по капитальному ремонту школ. В этом году в нее попали 8 образовательных учреждений в Балашовском, Балтайском, Ивантеевском, Марксовском, Озинском, Турковском районах и в г. Саратове. Уровень технической готовности на всех объектах превышает 55%.

Губернатор обратил внимание глав районов, что необходимо увеличивать количество заявок на эту программу.

— В ней должны участвовать все районы. Несправедливо, когда на территории не ремонтируются школы из-за нерасторопности местных чиновников. Прошу внимательнее относится к этой работе. Эта ваша ответственность и упускать такую возможность нельзя, - подчеркнул Роман Бусаргин.