фото: мэрия Саратова

Воскресный ураган в Саратове стал причиной падения 32 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Инциденты произошли в Ленинском, Заводском, Кировском, Октябрьском и Волжском районах.

Так, на ул. Мира, 2а дерево упало на электрические провода. Подобная ситуация произошла вблизи дома № 21 по ул. Омская, а также на пересечении улиц Танкистов и Безымянная.

На ул. 4-й Комсомольский проезд, 32 упавшие деревья повредили электрические сети, а на ул. Комсомольская, 19 деревья упали возле жилых домов. кроме того рядом с домом Усть-Курдюмская, 7г деревья упали на автомобиль.

Напоминаем, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону единой дежурно-диспетчерской службы: 659-659.