Под Саратовом рецидивист ударил пенсионера ножом под сердце

В городе Вольске Саратовской области завершено расследование дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сегодня, 3 июля информирует региональное СУ СКР.

Происшествие случилось вечером 19 февраля. В доме на улице 1-й Сутягин Ключ, 45-летний мужчина поссорился с 65-летним знакомым и ударил его ножом в грудь. Пенсионеру повезло, ему успели оказать необходимую помощь.

Подозреваемый устроился работать скотником у частника. Работодатель временно подселил в его дом 65-летнего мужчину. Рецидивисту гость не понравился. Он набросился на него с ножом во время очередного конфликта. Удар пришелся под сердце.

Злоумышленник ждет суда за покушение на убийство.