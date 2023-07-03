Саратовская область на 52 месте в России по качеству дорог

Взятие пробы керна. фото: КП-Саратов

Саратовская область занимает 48 место в России и 11-е — в ПФО по плотности автодорог с твердым покрытием, а это 181,2 километра на 1 тысяч уквадратных километров территории. Таковы данные исследования РИА Новости за 2022 год.

В топ-5 вошли: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Ингушетия и Московская область. Среди аутсайдеров - Камчатский край, Якутия, Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа. В Приволжье на первом месте - Татарстан , на последнем - Кировская область.

Доля автодорог регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям в Саратовской области - 46,8% . Вследствие чего наша область расположилась на 52 строчке в России и на восьмом - в округе. В среднем по стране этот показатель составляет - 52,6%. В 41 субъекте РФ доля качественных трасс выше, в 44-х - ниже.