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НовостиОбщество2 июля 2023 15:12

В саратовский лагерь «Лазурный» приехали отдохнуть 180 детей из ЛНР

Елена Маркелова
Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

В Саратовскую область приехали на отдых 180 детей из Сватовского района Луганской Народной республики. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.

Ребята проведут часть каникул в оздоровительном центре «Лазурный». Для них отведена первая смена.

С саратовскими сверстниками дети из Сватовского района будут посещать экскурсии, участвовать в соревнованиях, праздниках. В центре «Лазурный» с детьми, при необходимости, поработают психологи, чтобы помочь им быстрее адаптироваться к новой обстановке. Те, у кого ослаблено здоровье, смогут непосредственно в центре получить медицинскую помощь.