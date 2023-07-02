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НовостиПроисшествия2 июля 2023 8:54

Четыре человека погибли в массовом ДТП на саратовской трассе под Красноармейском

Елена Маркелова
Фото: ГИБДД Саратовской области

Фото: ГИБДД Саратовской области

В Красноармейском районе Саратовской области произошло массовое ДТП, которое унесло несколько жизней. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что накануне в восемь вечера у села Усть-Золиха на трассе Саратов-Волгоград ВАЗ-2110 выехал на «встречку". Здесь «десятка» зацепила «Газель». После этого произошло лобовое столкновение легковушки с Toyota Land Cruiser.

В итоге аварии шофер «десятки» и двое пассажиров (они являются жителями Перми) погибли на месте. Кроме этого госпитализация понадобилась еще пятерым участникам ДТП. Среди них оказались трое детей.

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции предоставили обновленную информацию. Они сообщили, что в больнице умер четвертый человек из ВАЗ-2110.