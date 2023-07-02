Володин: на набережной Саратова построят аквапарк, конгресс-холл и аттракционы

На разработку проекта отведено три года Фото: Елена Маркелова

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин обсудил с властями комплексное развитие территории Саратова от Бабушкиного взвоза до Большой Садовой, от набережной до Чернышевского. Об этом сообщили сторонники политика в телеграм-канале.

Речь идет о строительстве аквапарка на границе Октябрьского и Заводского районов, конгресс-холла, гостиниц, круглогодичного бассейна, аттракционов, зон отдыха. Вячеслав Викторович предложил вынести масштабный городской проект на общественные слушания . Далее регион приступит к его реализации.

На проект развития набережной отведены ближайшие 3 года.