В Саратове мусульмане отпраздновали «Курбан Байрам 2023»

Национальная деревня

В Этнографическом комплексе «Национальная деревня народов Саратовской области» на Соколовой горе города Саратова прошли народные гуляния, приуроченные к празднованию Курбан-Байрама. Это исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Игорь Пивоваров, министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина, глава Духовного управления мусульман Саратовской области Мукаддас Бибарсов, председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук, муфтий Донецкой Народной республики Рашид Брагин, а также представители духовенства из Пензенской области и Мордовии, областные депутаты, представители общественных и национально-культурных организаций, и жители региона.

Гости праздника

Гостей поприветствовал вице-губернатор области Игорь Пивоваров и поздравил со священным праздником Курбан-Байрам.

«Саратовская область является многонациональной и многоконфессиональной. При этом всех нас объединяет одно - мы россияне, чем мы гордимся и всячески содействуем, чтобы наша Родина была процветающей и великой. И мусульмане, и христиане, сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. И я прошу вас, чтобы в своих молитвах вы отдавали им дань уважения, победа будет за нами», дополнил Игорь Пивоваров.

Курбан Байрам один из главных праздников мусульман

Всех мусульман Саратовской области также поздравили почетные гости. Верующие, совершающие паломничество к главной святыне - каабе, в Саудовской Аравии, записали видеопоздравление.

В рамках празднования Курбан-Байрама были открыты тематические площадки. Для детей организована развлекательная программа с конкурсами и опытами, также работали спортивная площадка, восточная ярмарка и зона угощений. Все желающие могли попробовать традиционный плов, детям раздавали мороженое.

Выставка народного промысла

На сцене Этнографического комплекса выступили артисты и творческие коллективы из Саратова, Энгельса и Маркса. Были исполнены песни на национальных языках и народные музыкальные композиции, представлено творчество народов, проживающих в Саратовской области. Завершился праздник исполнением нашидов.