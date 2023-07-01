Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 1 июля, на строительной площадке в Красноармейске перевернувшийся кран оторвал руку каменщику. Саратовские следователи организовали доследственную проверку, о чем сообщает пресс-службе СУ СК по региону.

59-летний каменщик выполнял строительные работы, когда опрокинулся автомобильный кран и оторвал ему левую руку. Мужчине была оказана первая помощь, после чего его доставили в больницу.

Следователи осматривают место происшествия. Ведется опрос сотрудников и очевидцев, затребована необходимая документация. По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.