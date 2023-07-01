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НовостиПроисшествия1 июля 2023 11:05

В Вольске обнаружено изрезанное тело мужчины

Задержан 65-летний подозреваемый в убийстве
Наталия Калинина
Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Днем, 30 июня, в Вольске было обнаружено изрезанное тело мужчины. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Тело неизвестного мужчины находилось в квартире на улице Саратовская. На нем зафиксированы множественные колото-резаные раны. Позже было установлено, что потерпевшему 46 лет. Было возбуждено уголовное дело по статье убийство.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 65-летний местный житель. Его допрашивают. Решается вопрос об избрании меры пресечения.