Выпускной 30.06.23

Вчера, 30 июня, в Энгельсском политехникуме состоялся выпускной. В этот праздничный день выпускников поздравила администрация техникума, преподаватели, мастера производственного обучения и родители.

Вчерашних студентов также поздравили директор ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» Василий Лепехин, начальника управления по спорту и молодежной политике администрации Энгельсского района Королев Владимир, ректор РУК ПКИ Павел Голиков, а также председатель наблюдательного совета техникума Алексей Парусенко.

Дипломы выпускникам вручили замдиректора Черкасова Н.М., Головко Л.Н., Думан О.А., Черкасова А.М.

А на сцене выступил студенческий клуб «Экватор». Завершили праздник гимном СПО.