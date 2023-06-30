Катание на лодке-драконе

Сегодня, 30 июня, в Саратове отметили День спортивного журналиста, праздник, который учрежден с 1995 году и признан во многих странах. Мероприятие прошло на водно-спортвной базе в Энгельсском районе. Его посетил первый заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов. Он поздравил журналистов с профессиональным праздником и вручил им благодарственные письма за активное освещение деятельности министерства. В качестве неформальной части журналистам предложили покататься на лодках-драконах, сапбордах и катере, а также поучаствовать в эстафете.