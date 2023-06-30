Вячеслав Володин проинспектировал ход строительства скоростного трамвая

фото: Володин. Саратов
Володин о скоростном трамвае: жители смогут передвигаться в два раза быстрее, чем сейчас. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников спикера Госдумы «Володин. Саратов».
Вячеслав Володин ознакомился с началом реализации проекта создания скоростного трамвая в Саратове. Скорость нового трамвая будет практически в два раза выше, чем у существующего.
Начали реализацию проекта с 9-ого маршрута. На данный момент демонтированы пути, готовится устройство под новое основание. В целях безопасности предложено оградить трамвайные пути в местах оживленного движения, в том числе и пешеходного.
Вячеслав Володин отметил, что проект необходимо реализовать как можно быстрее, так как жители жалуются на выросшие цены на такси, переполненные автобусы и долгое ожидание транспорта.
Также Володин обратил внимание на то, что остановки скоростного трамвая необходимо синхронизировать с остановками другого транспорта, чтобы люди могли эффективно планировать свой маршрут на общественном транспорте.
В ходе реализации проекта будет:
— реконструировано четыре трамвайных маршрута – №3, 6, 8, 9;
— обновлен подвижной состав;
— создано заново 67 километров трамвайных путей;
— обновлена контактная сеть и тяговые подстанции;
— увеличена средняя скорость передвижения трамваев на 46%;
— организован единый беспересадочный маршрут, который свяжет 4 района города;
— реконструирован путепровод через железнодорожные пути.
Завершить проект планируется в 2025 году.