Вячеслав Володин проинспектировал ход строительства скоростного трамвая

фото: Володин. Саратов

Володин о скоростном трамвае: жители смогут передвигаться в два раза быстрее, чем сейчас. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников спикера Госдумы «Володин. Саратов».

Вячеслав Володин ознакомился с началом реализации проекта создания скоростного трамвая в Саратове. Скорость нового трамвая будет практически в два раза выше, чем у существующего.

Начали реализацию проекта с 9-ого маршрута. На данный момент демонтированы пути, готовится устройство под новое основание. В целях безопасности предложено оградить трамвайные пути в местах оживленного движения, в том числе и пешеходного.

Вячеслав Володин отметил, что проект необходимо реализовать как можно быстрее, так как жители жалуются на выросшие цены на такси, переполненные автобусы и долгое ожидание транспорта.

Также Володин обратил внимание на то, что остановки скоростного трамвая необходимо синхронизировать с остановками другого транспорта, чтобы люди могли эффективно планировать свой маршрут на общественном транспорте.

В ходе реализации проекта будет:

— реконструировано четыре трамвайных маршрута – №3, 6, 8, 9;

— обновлен подвижной состав;

— создано заново 67 километров трамвайных путей;

— обновлена контактная сеть и тяговые подстанции;

— увеличена средняя скорость передвижения трамваев на 46%;

— организован единый беспересадочный маршрут, который свяжет 4 района города;

— реконструирован путепровод через железнодорожные пути.

Завершить проект планируется в 2025 году.