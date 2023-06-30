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НовостиОбщество30 июня 2023 12:40

В выходные Саратовскую область накроют ливни и жара

Елена Маркелова
Июль перенимает погодную эстафету у июня

Июль перенимает погодную эстафету у июня

Фото: Елена Маркелова

В выходные дни, 1 и 2 июля, в Саратовской ожидается облачная погода и вероятность ливневых дождей. Об этом сообщил Гидрометцентр региона.

Ливни будут носить кратковременный характер. Воздух в субботу ночью прогреется всего до +10… +15 градусов. Утром пройдут дожди, днем потеплеет до + 24, на левом берегу - до +31. В воскресенье столбик термометра поднимется до +27 градусов.

Скорость ветра в эти дни будет разовьется от 5 до 10 метров в секунду.