На радио «КП-Саратов» представители НКО рассказали об общественном контроле за реализацией волонтерских проектов

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На радио «Комсомольская Правда-Саратов» в передаче «Гость в студии» сопредседатель регионального штаба Народного фронта Наталья Кривенцова, активист движения «Ответственный родитель» , эксперт Народного фронта Виктория Манько и заместитель руководителя национальной родительской ассоциации Саратовской области и эксперт народного фронта Маргарита Дубова рассказали о взаимодействии представителей региональных отделений Народного фронта, Национальной родительской ассоциации и органов власти в вопросах ранней профориентации детей.

Отдельно обсудили вопрос о том, какую помощь оказывают некоммерческие организации семьям участников СВО и новых представителей Российского общества, детей и родителей, прибывших из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, размещенных в ПВР центрах региона.

- Главная задача движения сейчас, когда такие серьезные масштабные проекты в нашем государстве реализуются при финансовой федеральной поддержке: национальные проекты, различные национальные программы - это конечно же общественный контроль, как эти программы реализуются в каждом регионе и каждом отдельно взятом районе нашей области, - пояснила Наталья Кривенцова

В завершении передачи всех активных и неравнодушных жителей Саратовской области пригласили участвовать в проектах «Народного фронта».