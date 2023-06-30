Саратовский театр драмы проведет очередную творческую лабораторию «Видимоневидимо»

Саратовский театр драмы Фото: Елена Маркелова

В Саратовском академическом театре драмы имени И.А. Слонова пройдет очередная, готовится к открытию очередная творческая лаборатория «Видимоневидимо». В этом году ее программа составлена из показов эскизов трех постановок.

4 июля саратовские зрители смогут посмотреть и обсудить набросок одну из частей трилогии-мелодрамы французского писателя Флориана Зеллера «Мама». 8 июля актеры драматического театра покажут «Железного всадника» по пьесе Алексея Житковского, 10 июля будет представлен эскиз «Жития Федора Михайловича и Алевтины Павловны» по произведению драматурга Ярославы Пулинович.

Начало показов – в 18.30.

Напомним, по итогам лаборатории «Видимоневидимо»-2022 в репертуар Академдрамы вошел спектакль «Очень простое открытие» по книге Владимира Гуриева. Актеры Катерина и Максим Локтионовы, Денис Кузнецов и режиссер Алексей Размахов создали светлую историю о необычности обыденного. Ребята, по их определению, «скрафтовали» спектакль. Его основная мысль прозрачна: «хорошему человеку обязательно нужно говорить, что он хороший».