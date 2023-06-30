фото: Саратов Онлайн

В Октябрьском районе собаки напали на автомобиль и оторвали госномер. Об этом стало известно из социальных сетей. Вчера, 29 июня, в городском сообществе «Саратов онлайн» появилась публикация от одного из подписчиков. Саратовцы рассказали, что на припаркованный на 1-м Станционном проезде автомобиль Kia Rio напали две собаки.

На кадрах видно, что животные ожесточенно грызут бампер иномарки и переднее колесо. Автор ролика сказал, что дворняги успели оторвать госномер машины.

— Скорее всего, под защиту двигателя забрался котенок, - попытался объяснить поведение животных один из горожан.