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НовостиОбщество30 июня 2023 9:37

В Октябрьском районе собаки напали на автомобиль и оторвали госномер

Евгений Бадиков
фото: Саратов Онлайн

фото: Саратов Онлайн

В Октябрьском районе собаки напали на автомобиль и оторвали госномер. Об этом стало известно из социальных сетей. Вчера, 29 июня, в городском сообществе «Саратов онлайн» появилась публикация от одного из подписчиков. Саратовцы рассказали, что на припаркованный на 1-м Станционном проезде автомобиль Kia Rio напали две собаки.

На кадрах видно, что животные ожесточенно грызут бампер иномарки и переднее колесо. Автор ролика сказал, что дворняги успели оторвать госномер машины.

— Скорее всего, под защиту двигателя забрался котенок, - попытался объяснить поведение животных один из горожан.