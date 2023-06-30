Саратовских школьников на продленке будут кормить горячим питанием. Об этом стало известно сегодня, 30 июня, в ходе заседания Саратовской городской Думы.

В Саратове учеников 1-4 классов, которые посещают группы продленного дня после основных занятий, будут обеспечивать горячим питанием «не менее одного раза в день». Инициативу озвучила руководитель комитета по образованию администрации Саратова Елена Перепелицина.

Такую же поддержку решили оказать школьникам 5-11 классов, один из родителей которых участвует в спецоперации. Средства найдут в городском бюджете.