В Солнечном 87-летняя пенсионерка перевела мошенникам более 1 миллиона рублей

Архив КП Фото: Мария ЛЕНЦ

87-летняя жительница поселка Солнечный стала очередной жертвой дистанционных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Как рассказала саратовчанка правоохранителям,14 июня ей позвонил «сотрудник банка города Москвы» и сообщил, что неизвестные пытаются похитить деньги с ее банковского счета. Для «спасения» сбережений пенсионерка не единожды снимала их со счета и переводила через банкомат в торговом центре на счета мошенников на протяжении двух недель. Материальный ущерб, причиненный ей, составил 1 056 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.