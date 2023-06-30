В Солнечном 87-летняя пенсионерка перевела мошенникам более 1 миллиона рублей

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Фото: Мария ЛЕНЦ
87-летняя жительница поселка Солнечный стала очередной жертвой дистанционных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
Как рассказала саратовчанка правоохранителям,14 июня ей позвонил «сотрудник банка города Москвы» и сообщил, что неизвестные пытаются похитить деньги с ее банковского счета. Для «спасения» сбережений пенсионерка не единожды снимала их со счета и переводила через банкомат в торговом центре на счета мошенников на протяжении двух недель. Материальный ущерб, причиненный ей, составил 1 056 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело.