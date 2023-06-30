фото: Комитет охотничьего и рыболовного хозяйства Саратовской области

В Лысогорском районе неизвестные уничтожили колонию сурков. Об этом в своем телеграм-канале рассказали представители регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.

В Лысогорском районе вблизи пос. Октябрьский государственный охотничий инспектор в ходе постоянного рейда обнаружил уничтоженные норы колонии сурков. Их жилища располагались на поле, засеянном подсолнечником.

Госинспектор комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области обнаружил на месте происшествия следы от автомобиля, которые вели к норам сурков. Норы были засыпаны землей вместе с животными. В последующем госохотинспектор совместно с полицией нашел в одной из этих нор перчатку и непонятное белое вещество. Оно было изъято сотрудниками правоохранительных органов для проведения экспертизы.

По оценкам инспектора, на этой территории находилось порядка 40 нор, численность вида — около 120 особей. До 2012 года степной сурок находился в Красной книге Саратовской области, но в настоящее время он является охотничьим животным, сейчас его численность поддерживается на нормальном уровне.

Поле, на котором неизвестные уничтожили колонии сурков, находится на территории закрепленного охотугодья, очевидно, что охотпользователь не справился со своими обязанностями по сохранению объектов животного мира. Об этом заявил министр области-председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов.