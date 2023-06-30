В Саратовской области построят 29 межпоселковых газопроводов

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

В регионе начались проектно-изыскательские работы для строительства 29 межпоселковых газопроводов. Этим занимается «Газпром газораспределение Саратовская область».

Планируется газификация сел в Аркадакском, Балаковском, Балашовском, Вольском, Екатериновском, Красноармейском, Новобурасском, Перелюбском, Ровенском, Ртищевском, Татищевском, Турковском, Хвалынском, Энгельсском районах и областном центре.

Совокупная протяженность газопроводов составит 128,1 км. Строительство объектов создаст условия для газификации около 800 домовладений.