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НовостиОбщество30 июня 2023 8:05

В Саратовской области построят 29 межпоселковых газопроводов

Елена Маркелова
Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

В регионе начались проектно-изыскательские работы для строительства 29 межпоселковых газопроводов. Этим занимается «Газпром газораспределение Саратовская область».

Планируется газификация сел в Аркадакском, Балаковском, Балашовском, Вольском, Екатериновском, Красноармейском, Новобурасском, Перелюбском, Ровенском, Ртищевском, Татищевском, Турковском, Хвалынском, Энгельсском районах и областном центре.

Совокупная протяженность газопроводов составит 128,1 км. Строительство объектов создаст условия для газификации около 800 домовладений.