Саратовская областная клиника получила оборудование для удаления внутримозговых гематом

Фото: Саратовская областная клиническая больница

Областная клиническая больница получила новую современную нейроэндоскопическую стойку с набором жестких нейроэндоскопов и другими принадлежностями и инструментами. Они позволят удалять внутримозговые гематомы.

Благодаря дорогостоящему оборудованию врачи-нейрохирурги смогут значительно расширить технические возможности при удалении не только кровоизлияний внутри головного мозга, но и других серьезных патологий. По словам заведующего отделением нейрохирургии Новикова А.Г., с помощью нейроэндоскопов стойки можно проводить операции на желудочках головного мозга без трепанации черепа и через нос удалять труднодоступные опухоли гипофиза.

Оснащение стало возможным в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».