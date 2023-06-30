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НовостиОбщество30 июня 2023 7:40

Депутаты Гордумы увеличили дефицит бюджета Саратова на 25 миллионов рублей

Елена Маркелова

На 24,7 миллиона рублей увеличится дефицит бюджета Саратова. Такое решение приняли депутаты в ходе сегодняшнего заседания Гордумы.

Бюджет города получил 335,5 миллиона рублей из региональной казны. Как уточнил руководитель комитета по финансам администрации Александр Струков, 203 миллиона рублей из этой суммы пойдет на создание дополнительных мест в школе № 103. На 84,6 миллиона рублей построят дорогу на улице Романтиков, на 4,6 миллиона рублей возведут спортобъекты.

В целом дефицит муниципальной казны на сегодняшний день составляет 1,4 миллиарда рублей.