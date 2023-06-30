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НовостиПолитика30 июня 2023 7:24

В зоне СВО погиб десантник из Маркса Николай Еремин

У бойца осталось двое детей
Евгений Бадиков
фото: телеграм-канал Дмитрия Романова

фото: телеграм-канал Дмитрия Романова

В зоне СВО погиб десантник из Маркса Николай Еремин. Об этом сообщил глава района Дмитрий Романов в своих социальных сетях.

Николай Алексеевич родился в селе Александровка Марксовского района. Срочную службу проходил в подразделении ВДВ. Отец двоих детей.

— Выражаю искренние слова соболезнования, скорблю вместе с родными и близкими Николая Алексеевича, он навсегда останется в нашей памяти добрым и отзывчивым человеком, человеком чести и долга, истинным патриотом нашей Родины!, – написал Романов.

Прощание с бойцом состоится завтра, 1 июля, в 12.00 в Доме досуга села Александровка.