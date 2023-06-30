Саратовская область назвали лидером по открытости бюджетных данных

Архив КП Фото: Анастасия Осипова

Саратовская область отнесена к группе субъектов РФ с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных, сообщает пресс-служба территориального минфина. Лидирующие позиции наш регион занял на основании результатов тематического мониторинга.

Саратов назван лидером по итогам оценки в 2023 году разделов «Первоначально утвержденный бюджет» и «Публичные сведения о деятельности государственных учреждений».

В числе успешных наша область среди регионов ПФО стала вместе с Республикой Башкортостан, Чувашской Республикой, Кировской и Оренбургской областями.