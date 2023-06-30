Водитель Volvo насмерть сбил пешехода на трассе Саратов – Нижний и сообщил о ДТП в полицию

Архив КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На автотрассе «Нижний Новгород – Саратов» случилось ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петровского района.

В МО уточнили, что в 01.50 в Единую дежурно-диспетчерскую службу района позвонил водитель автомобиля Volvo и сообщил о дорожной аварии, участником которого стал. По словам мужчины, он сбил пешехода на 564-м километре федеральной. Как отметил звонивший, пострадавший на то время находился без сознания.

На место происшествия выезжали сотрудники Петровского отдела МВД и бригада скорой медпомощи Татищевского района. Они установили: пешеход погиб, личные вещи и документы при нём не обнаружены. Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.