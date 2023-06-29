фото: мэрия Саратова

В Саратове на Усть-Курдюмской изменят схему движения. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

По информации чиновников, такое решение было принято на заседании комиссии по обеспечению безопасного дорожного движения. Согласно решению, схема движения по ул. Усть-Курдюмской изменится. Теперь нельзя поворачиватьналево с ул. Усть-Курдюмской на светофорных объектах вблизи магазина «Берил» и «Синий кит» при движении из города.

Соответствующая горизонтальная дорожная разметка будет нанесена в начале июля.