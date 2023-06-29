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НовостиОбщество29 июня 2023 14:09

Роман Бусаргин поздравил Ольгу Сиротинину с 100-летним юбилеем

Ольга Борисовна - старейший преподаватель СГУ
Евгений Бадиков
фото: пресс-служба губернатора

фото: пресс-служба губернатора

Роман Бусаргин поздравил Ольгу Сиротинину с 100-летним юбилеем. Об этом стало известно из телеграм-канала губернатора Саратовской области.

Губернатор Роман Бусаргин приехал поздравить со 100-летним юбилеем почетного работника сферы образования РФ, талантливого педагога, выдающегося лингвиста, старейшего преподавателя СГУ Ольгу Борисовну Сиротинину.

На ее родной кафедре губернатор пообщался с Ольгой Борисовной, которая работает в Саратовском государственном университете уже больше 75 лет. Она рассказала о своих научных работах.

Роман Бусаргин пожелал Ольге Сиротининой крепкого здоровья, творческих сил и вручил почетную грамоту президента РФ, цветы и подарки.