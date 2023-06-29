фото: пресс-служба губернатора

Роман Бусаргин поздравил Ольгу Сиротинину с 100-летним юбилеем. Об этом стало известно из телеграм-канала губернатора Саратовской области.

Губернатор Роман Бусаргин приехал поздравить со 100-летним юбилеем почетного работника сферы образования РФ, талантливого педагога, выдающегося лингвиста, старейшего преподавателя СГУ Ольгу Борисовну Сиротинину.

На ее родной кафедре губернатор пообщался с Ольгой Борисовной, которая работает в Саратовском государственном университете уже больше 75 лет. Она рассказала о своих научных работах.

Роман Бусаргин пожелал Ольге Сиротининой крепкого здоровья, творческих сил и вручил почетную грамоту президента РФ, цветы и подарки.