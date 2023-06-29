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Саратовские полицейские подвели итоги первого этапа операции «Нелегал 2023». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

В ходе проведения операции сотрудниками полиции проверено 263 работодателя, использующих труд иностранных работников, более 1100 иностранных работников, 1602 квартир и 615 автомобилей, которым управляли иностранные граждане.

В результате проведенных мероприятий в районах области зарегистрировано 56 сообщений о преступлениях в сфере миграционного законодательства, возбуждено 30 уголовных дел, выявлено более тысячи административных правонарушений

В общей сложности наложено административных штрафов на сумму в 1 млн 747 тыс. рублей.

В отношении 81 иностранного гражданина судами Саратовской области приняты решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации, 26 иностранных граждан выдворены, двое депортировано.