Сотрудников ритуала в Саратове будут судить за мошенничество

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению троих сотрудников МУСПП «Ритуал» и одного сотрудника МКУ «Администрация кладбищ» в совершении восьми эпизодов мошенничества.

Об этом сегодня, 29 июня сообщает региональный СУ СК.

По данным следствия, в период с июля по август 2021 года трое сотрудников МУСПП «Ритуал» и один сотрудник МКУ «Администрация кладбищ» обманным путем продали жителям города Саратова участки под захоронение на Елшанском кладбище. Фактически сами участки предназначались им на безвозмездной основе. В результате незаконная выручка составила более 200 000 рублей.

Дело направлено в суд.