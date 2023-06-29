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НовостиПроисшествия29 июня 2023 13:11

В Саратовской области суд вынес приговор дачнице за удар мотыгой по голове соседки

В Балаково Саратовской области женщину осудили за нападение с мотыгой
Светлана Курышева

В городе Балаково Саратовской области женщину осудили за нападение с мотыгой на человека. Об этом сообщили в пресс-службе Балаковского районного суда.

Преступление произошло 15 июня прошлого года в одном из садоводческих товариществ города. Там повздорили две женщины. В результате одна из дачниц вырвала из рук другой мотыгу и ударила орудием соперницу по голове. Пострадавшую госпитализировали с травмами средней тяжести.

Злоумышленницу осудили за причинение вреда здоровью средней тяжести с использованием предмета в качестве оружия. Суд назначил злоумышленнице два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Женщина вину не признала.