фото: правительство Саратовской области

Саратовская делегация примет участие в экономическом и гуманитарном форуме «Россия-Африка». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Саратовской области.

Форум пройдет 27–28 июля в Санкт-Петербурге, где соберутся главы делегаций африканских государств, представители российского и африканского и бизнеса, государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

Роман Бусаргин провел встречу с министром инвестиционной политики Саратовской области Александром Марченко, в ходе которой приняли решение создать региональную делегацию, в которую войдут представители вузов, предприятий промышленности и переработки региона.

Саратовские вузы презентуют свой потенциал для сотрудничества, а предприятия – свою продукцию и возможные направления взаимодействия с иностранными партнерами.