В Пугачевском районе участники проекта «Социальный туризм» открывают новые маршруты

Фото: министерству труда и соцзащиты Саратовской области

Получатели социальных услуг села Старая Порубежка центра соцобслуживания населения Пугачевского района Саратовской области участники проекта «Социальный туризм» открывают новые маршруты, о чем сообщает министерство труда и социальной защиты региона.

На автомобиле, выделенном учреждению в рамках национального проекта «Демография», они совершили экскурсию в национальный парк «Хвалынский».

Пожилые граждане посетили парк, осмотрели реликтовые леса, меловые горы, сделали фото на полянах и холмах парка.

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