Фото: минсоц Саратовской области

«Учебные кухни» доступны жителям 34 районов Саратовской области. В регионе продолжается реализация национального проекта «Демография».

В комплексных центрах социального обслуживания внедряют технологию «Учебная кухня», которая позволяет людям старшего поколения восстанавливаться при реабилитации. На сегодня полностью «учебные кухни» оборудованы в 34 комплексных центрах.

Напомним, национальный проект «Демография» предполагает внедрение новых социальных технологий до конца 2024 года, о чем сообщает Министерство труда и социальной защиты области.

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