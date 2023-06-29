В Саратовской области диспансеризацию прошли 376 тысяч человек

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376 тысяч жителей Саратовской области прошли диспансеризацию в 2022 году. Об этом на очередном заседании правительства региона рассказал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Сейчас показатели соответствуют заявленным министерством здравоохранения РФ. Губернатор области – Роман Бусаргин отметил, что это высокие показатели, но предложил их еще более повысить. Он дал задание министру разработать предложения по увеличению цифр.

- Диспансеризация важна, и здесь не стоит ориентироваться на спускаемые показатели.

Названная вами цифра - это всего 16 процентов населения, что составляет небольшой процент. Давайте двигаться к цифре в 50 процентов, - поручил глава региона.

Костин также рассказал, что для удобства населения, проживающего в удаленных населенных пунктах сельской местности, пациентов привозят на транспорте минздрава.