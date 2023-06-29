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НовостиОбщество29 июня 2023 11:45

В Саратове четверо полицейских задержаны за насилие над подозреваемым

Сотрудники саратовской полиции подозреваются в превышении должностных полномочий
Евгений Бадиков
фото: Архив КП. Фотография несет иллюстративный характер

фото: Архив КП. Фотография несет иллюстративный характер

В Саратове задержаны четверо полицейских за насилие над подозреваемым. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По версии следствия, в период времени с 22 по 24 февраля 2023 года четверо сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков по городу Саратову при задержании применили к подозреваемому в незаконном обороте наркотических средств физическое насилие с использованием оружия причинив ему телесные повреждения.

Сотрудники ОНК задержаны, с ними проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области:

«Противоправная деятельность пресечена сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области совместно с коллегами из регионального УФСБ России. По данному факту руководством ГУ МВД России по Саратовской области назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к установленной законом ответственности.»