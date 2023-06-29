Саратов в лидерах по подорожанию жилья

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Саратов в лидерах среди крупных российских городов по росту стоимости жилья в новостройках за месяц. Такие данные предоставил Циан.

В Саратове стоимость жилья на вторичном рынке за месяц поднялась на 1,5%, за полгода на 9,5, с июня-2022 на 13,8% и составила 83,3 тыс. за кв. м. В большинстве городов средние цены изменились не более, чем на 1% в большую или меньшую сторону. При этом, в 80% вторичный рынок дешевле, чем первичный. Только в шести локациях квадратный метр на вторичном рынке дороже, чем на первичном - Саратове, Махачкале, Севастополе, Кемерове, Ставрополе, Иркутске.

Небольшое удешевление произошло в Краснодаре (-1,7%), Астрахани (2) и Сочи (2,5%). В Москве рост составил 0,7%, Санкт-Петербурге - на 0,3%. При этом аналитики ожидают продолжения медленного роста номинальных цен предложения. Темпы продаж, вероятно, сохранятся на текущем уровне - ускоренное восстановление рынка летом маловероятно.

К тому же часть спроса перейдет на загородную недвижимость, где все большее распространение получает кредитование ИЖС.