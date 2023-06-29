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НовостиОбщество29 июня 2023 10:21

Аукцион на застройку микрорайона Аэропорт в Саратове стартует через месяц

Бусаргин: вместе с жилыми домами застройщики будут возводить всю социальную инфраструктуру
Евгений Бадиков
Фото: ТГ-канал Романа Бусаргина

Фото: ТГ-канал Романа Бусаргина

Аукцион на застройку микрорайона Аэропорт в Саратове стартует через месяц. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В июле 2023 года будет объявлен аукцион на застройку первого участка территории бывшего аэропорта общей площадью 161,7 га, примыкающего к поселку Новосоколовогорский. Губернатор пояснил, что вместе с жилыми домами застройщики будут возводить всю социальную инфраструктуру, в этом микрорайоне речь идет о школе и четырех детских садах, а так же в контракте прописаны парковочные места. Что касается поликлиники, она будет рассчитана на несколько жилых кварталов, поэтому ее строительство начнется параллельно при застройке других участков.

Губернатор упомянул, что инфраструктурный бюджетный кредит за счет средств федерального бюджета в размере более 6 млрд рублей был выдан на это по решению Президента Владимира Путина, а всего по проекту в новом микрорайоне будет построено 5 школ, 15 детсадов, две взрослых и две детских поликлиники, станция скорой помощи, школа искусств, библиотека.