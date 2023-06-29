В вузах Саратова выросло количество целевых мест

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

В 2023 году в вузах Саратова выделили больше целевых мест. Об этом губернатор Роман Бусаргин проинформировал на заседании регионального правительства.

Их количество составило 1642. По словам главы региона, прямой контроль за выдачей целевых направлений возложен на министерство образования. Поэтому процесс обучения стал прозрачнее и понятнее. В первую очередь они выдаются по специальностям, дефицит в которых испытывается в районах.

Также глава региона заметил, что 75 учеников Саратовской области сдали ЕГЭ на 100 баллов и трое набрали 200. Роман Бусаргин подчеркнул, что такие достойные результаты являются показателем слаженной работы педагогов.