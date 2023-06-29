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В Саратове мэрия обещает обращаться в суд в случае незаконного повышения стоимость проезда. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

По словам и.о. председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Игоря Поздникина, в случае незаконного повышения стоимости проезда муниципалитет будет обращаться в суд.

Напомним, с 1 июля жители столкнуться с повышением стоимости проезда на ряде маршрутов. Перевозчики вправе повышать стоимость проезда на маршруте, заранее уведомив об этом не позднее, чем за 180 дней. Соответствующее уведомление должно быть подано в комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, а также информация должна быть размещена в подвижном составе.

Повышение стоимости проезда зависит от многих критериев, это и рост стоимости горюче-смазочных материалов, запасных частей, ремонта автобусов.

Согласно действующему законодательству в настоящее время существуют дополнительные основания для обращения в суд с целью прекращения действия свидетельства на право осуществления перевозок.

В качестве примера, Игорь Поздникин привел перевозчика по маршруту №67.