В Саратовской области на 105-м году жизни скончалась участница ВОВ Клавдия Аристова

Клавдия Аристова

Сегодня, 29 июня, в городе Вольск Саратовской области на 105-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны – военврач, Клавдия Аристова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Вольского района Андрей Татаринов.

Клавдия Константиновна родилась в Вольске 24 декабря 1918 года. В 1935 окончила школу, в 1940 - Саратовский медицинский институт.

В 1941 была призвана на фронт и до самой Победы спасала жизни тысячам солдат в Сталинградском госпитале № 1585. После войны она вернулась в родной город и проработала в системе здравоохранения до ухода на заслуженный отдых в 1973 году.

- Жизнь Клавдии Константиновны – яркий пример служения Отечеству, долгу и профессии, людям. Скорбим и выражаем искренние соболезнования ее родным и близким, - написал Татаринов.