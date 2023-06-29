На депутатских слушаниях в Саратовской облдуме рассказали о причинах кадровых проблем на госслужбе

фото: пресс-служба Минтерриторий Саратовской области

Сегодня, 29 июня, в Саратовской областной Думе проходят депутатские слушания по вопросам кадрового обеспечения и информационной открытости структур публичной власти.

В ходе выступления министр по делам территориальных образований Саратовской области Сергей Зюзин рассказал об обучающих мероприятиях для органов местного самоуправления, организованных совместно с ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области». Мероприятия проводятся на базе четырех местных ВУЗов — СГУ, ПИУ РАНХиГС,СГТУ и СГЮА. По словам министра, за 2022 год проведено более 40 семинаров, вебинаров, воркшопов, круглых столов, в которых приняли участие более 2,5 тыс. представителей муниципалитетов – муниципальные служащие, депутаты представительных органов муниципальных образований, представители ТОС, члены муниципальных общественных советов, а ежегодно профессиональную подготовку проходят 100 представителей органов местного самоуправления, Наиболее интересные проекты выпускники Школы молодых управленцев презентуют губернатору.

Выделяя проблемы кадрового обеспечения муниципальной службы, Сергей Зюзин отметил следующие ключевые моменты —текучка кадров; отсутствие профильного образования и навыков, низкую заинтересованность граждан в муниципальной службе в связи с избыточной бюрократией и недостаточную материально-техническую базу в сельских поселениях. Депутат Саратовской областной Думы Мария Усова (фракция «ЕР») поинтересовалась, проводится ли органами местного самоуправления работа по обучению муниципальных служащих самостоятельно, ведь согласно законодательству муниципальные служащие имеют право получить дополнительное образование из средств местного бюджета. Министр ответил, что подобная практика есть, но в недостаточном количестве.

Начальник управления кадровой политики правительства региона Антон Пролеткин в ходе доклада отметил, что основные причины нежелания молодежи идти на госслужбу — страхи и мифы, завязанные на представлении, что госслужащими можно стать только «по связям», а так же общая тенденция в стране, согласно которой любая работа по найму является малопривлекательной для молодежи, и общее количество работников возрасте до 35 лет снижается.