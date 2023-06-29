Мэрия Саратова приняла решение о сносе 15 аварийных домов

Дома расположены в разных районах областного центра Фото: Елена Маркелова

15 многоэтажных домов снесут в Саратове до лета 2025 года. Речь идет о тех строениях, которые признаны аварийными, уточнили в администрации города.

С проспекта Петра Столыпина исчезнет дом № 24 лит.Б, В, на Бульварной - дом № 14.

На Измайлова с лица земли исчезнет дом №5, на 2-й Прокатной – № 31, на проспекте Строителей – № 1.

С улицы Огородной уберут дома № 171, 171А, 175, 175А, 177В и 219, с Азина - дом № 73, с Мичурина - дом № 87 лит. Б, с Пономарева – № 15, с Тургенева – № 9/3.