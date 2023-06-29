В Саратовской области большинство муниципальных служащих - женщины, а большинство глав - мужчины

29.06.23

Сегодня, 29 июня, в Саратовской областной Думе проходят депутатские слушания по вопросам кадрового обеспечения и информационной открытости структур публичной власти.

В ходе своего выступления министр по делам территориальных образований Саратовской области Сергей Зюзин рассказал, что большинство муниципальных служащих в регионе — женщины.

Согласно приведенной министром статистике, в начале 2023 года в органах местного самоуправления региона работали 5281 служащий, 81 процент из которых составляли женщины, а 73 процента служащих МСУ — старше 35 лет. 87 процентов муниципальных служащих имеют высшее образование, большинство — экономисты и финансисты.

Среди глав муниципальных образований, напротив, преобладают мужчины—62 процента, подавляющее большинство которых старше 35 лет.