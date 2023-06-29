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НовостиОбщество29 июня 2023 7:04

В июле запустят новый автобусный маршрут «Саратов - Таганрог»

Елена Маркелова
Фото: МинИнформ64 Z

Фото: МинИнформ64 Z

С 1 июля от Саратовского автовокзала начнут выполняться рейсы по новому междугородному маршруту № 6263 - «Саратов – Таганрог». Об этом проинформировало региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства по данным АО «СарАвтовокзал».

Автобус будет отправляться от вокзала Саратова каждую субботу, в 19:30. Стоимость проезда из Саратова до приморского города составит 2530 рублей. Точный маршрут следования представлен в справочной автовокзала.

Также в южном направлении ежедневно курсирует автобусный маршрут «Саратов - Ростов-на-Дону». Рейс от автовокзала Саратова начинается в 15:30.