Морковь и картофель подорожали в Саратовской области за неделю

Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратовской области за минувшую неделю вновь подорожали овощи. Информацию распространил региональный комитет статистики.

Морковь выросла в цене на 9 процентов, картофель – на 8 процентов, свекла – на 4 процента. Впредь кило моркови можно будет купить за 61 рубль, картофеля – за 36 рублей, свеклы – за 41 рубль.

Вместе с тем на 2 процента – до 50 рублей/кило - упала в цене белокочанная капуста, на полтора процента – до 66 рублей/десяток – яйца. Столько потерял в стоимости лук-репка, и теперь кило стоит в среднем 60 рублей.