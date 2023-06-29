В Саратове в массовом ДТП пострадала молодая женщина

В Ленинском районе Саратова произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Панфилова, рядом с Трофимовским мостом, вчера, 28 июня, в 16:00. Там столкнулись «двенадатая» под управлением 33-летнего мужчины, «Лада Ларгус», которой управлял 57-летний водитель, 60-летний мужчина на «Лада Гранта» и «Киа Рио», за рулем которой находился 84-летний пенсионер.

В результате аварии пострадала 33-летняя пассажирка «двенадцатой». Женщину госпитализировали.